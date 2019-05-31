Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Bölgesi'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Ulu Cami'nin kaba inşaatında sona geliniyor. İzmir Konak’ta Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından yapımına devam edilen caminin inşaatında gece ve gündüz olmak üzere 150 işçi çalışıyor. 43 metrelik ana kubbe çapıyla, dünyadaki en büyük açıklığa sahip kubbelerin başında geleceği belirtilen cami, havadan görüntülendi. 20 bin metrekarelik alana kurulan camide ayrıca dört yarım kubbe ve 92 metre uzunluğunda dört minare de bulunacak.

“Dört yarım kubbe imalatımızı tamamlıyoruz”

Projenin mühendislerinden Onur Çetin, caminin yapım süreci hakkında bilgi verdi. Çetin, “Nevvar Salih İşgören Ulu Cami Projesi’ne 2 yıl önce zemin iyileştirme çalışmaları ile başlandı. Bu kapsamda fore kazık ve jet grout imalatları yapıldı. Toplam 2 bin civarı kazık uygulaması yaptık. Projenin hem özel bir yapı olması, hem denize yakın olması, hem de 1. derece deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmaları büyük bir hassasiyetle yaptık. Gelinen aşamada, dört yarım kubbe imalatımızı tamamlıyoruz. Daha sonra ana kubbe çalışmalarını yapıp kaba inşaatı tamamlayacağız” dedi.

Osmanlı ve modern mimari izleri

Projenin özel bir proje olduğunu vurgulayan Çetin, “İzmir’in böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Toplam 20 bin metrekare alanda 15 bin kişi kapasiteli bir cami inşa ediliyor. Temmuz ayı sonuna doğru projenin ilk kısmı tamamlanmış olacak. İnce imalatlara da sonra geçilecek. Cami Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyor. Caminin en iddialı özelliği, ana kubbenin açıklığı olacak. 43 metre çap ile dünyanın sayılı yapılarının başında geliyor. Türkiye’de bu açıklığa sahip kubbe örneği yok. Dünyada da en büyük açıklığa sahip kubbelerin başında gelir” diye konuştu.

2017 yılının Ağustos ayında başlanılan projenin kaba inşaatının, Temmuz ayı sonunda bitmesi planlanıyor.