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EGO otobüsleri bayram boyunca ücretsiz!
31.05.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : ego,otobüs,bayram,
628441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628441.aspx
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