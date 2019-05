Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İznik Devlet Hastanesindeki morg malzemelerinin hurdacıya satışı ile ilgili olarak yapılan habere, İznik Devlet Hastanesi Müdürü Ömer Yalavuz’dan açıklama geldi.

Ömer Yalavuz yaptığı açıklamada , “Geçtiğimiz günlerde İznik yerel basınında ve Ulusal basında yer alan şahsımı ve makamımı direk hedef alan karalayıcı, asılsız, yalan haberlerden dolayı şahsım, makamım ve mensubu olduğum kurumum büyük bir yara almıştır. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddi anlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır. Organize olarak yerel basında ve ulusal basında çıkan yalan ve yanlış haberlerin gerçeği yansıtmadığı sağduyulu vatandaşlarımız ve bizleri tanıyan mesai arkadaşlarımız tarafından da bilinmektedir .

Ancak bazı siyasi güruhların da içinde olduğu organize edilen bu tiyatro oyununu kimlerin kurduğunu her kesimce malumdur. Çamur at izi kalsın, yalanı at belki tutar dönemleri çok eskilerde kalmış demode taktiklerdir. Bu anlayışlar iflas etmiştir. Artık haberleşme teknoloji üst seviyelerde olup yasal mevzuatlar koruyucu ve kollayıcı niteliktedir. Her söylenenin doğru, her yazılanın gerçeği yastığı anlamına gelmemektedir. Çünkü yanlı basın olarak yapılan bu linç girişimi bilgisiz, belgesiz ve yalan haberden ibarettir. Resmi kurumlar yazı ile belge ile yönetilir. Belgesi olmadan yapılan haberler yalan haberdir. Haberleri doğruluğunu analiz etmeden sosyal medyada servis eden yerelde üç kişi ve Ulusal basındaki bu kuruluş hakkında İznik Cumhuriyet BaşSavcılığı'na gerekli başvurular yapılarak dava açılmış dava süreci devam etmektedir. Konu akibeti ile ilgili önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte ayrıca idari soruşturma da açılacaktır."dedi.

"Hedef benim ama hastaneyi yıprattılar"

12 Şubat 2018 tarihinde Başhekimliğin yazılı onayı alınarak Hurda Satış Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Ömer Yalavuz, "2015 yılında eski hastaneden yeni hastaneye taşınma esnasında getirilen hastanemiz bahçesinde boşta bulunan, hurdaya ayrılması uygun görülen, ekonomik ömrünü tamamlamış ve demirbaş kayıtları bulunmayan birçok hurda yanında, tamiri yenisinden daha pahalıya gelen ve açık bir alanda bekletilen ve hiç bir işe yaramayan paslanmış, çalışmayan 100-150 kg ağırlığındaki Morg aparatı da tüm bu hurdalar ile birlikte 12.02.2018 tarihinde Başhekimin yazılı onayı ile kurulan hurda komisyonu tarafından o günkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği hurda rayiç bedel üzerinden komisyon tarafından satışı yapılmıştır. Şahsımın bu komisyonda hiçbir görevi yoktur. Kaldı ki hurdalardan gelen maddi kazanımların da nerelere harcandığı belgeleri ile mevcuttur."diye konuştu.

İdari ceza verildi

Ancak bir çok hastanede yapılan usul ile bu şekilde yapılan hurda satış işlemlerinin daha sonra usule uygun bulunmadığını kaydeden Yalavuz, "Sadece şahsıma ve iki personelime idari ceza verilmiştir. Tespit ve bertaraf komisyonunun Başhekimlik makamımın "oluru" olmasına rağmen neden sadece tarafıma ceza verildiği anlaşılır gibi değildir. Kaldı ki araştırma aşamasında olan soruşturma sonucu henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen bu konunun sosyal medyaya oradan da ulusal basına servis edilerek şahsım ve çalıştığım kurum hakkında adeta karalama kampanyası başlatılmış, adeta bir linç kumpası kurulmuştur" şeklinde konuştu.