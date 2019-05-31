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Başakşehir'de zincirleme kaza
31.05.2019 - 12:35 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 1'i ağır 3 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,zincirleme kaza,
628493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628493.aspx
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