Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul'dan İzmir, Bursa ve Yalova'ya gidecek vatandaşların çoğu trafikte kalmamak için deniz ulaşımını seçti. Yenikapı İDO iskelesinde sürücüler ve vatandaşlardan dolayı oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların arabalı vapura ve feribota binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 10 günlük özel bayram tarifesi uygulayacak. Bu kapsamda 6 bine yakın seferle 5 milyondan fazla yolcu ve 50 bin araca hizmet sunulacak. Hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri hiç beklemeden kalkacak.