Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pedofili" içeren  ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan  yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan iddianame  düzenledi.  Alınan bilgiye göre, nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilen  iddianamenin kabulü halinde Yurtvermez, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "müstehcenlik"   suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar,  Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis  istemiyle yargılanacak.

 TCK 226/3. fıkrasında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren  ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi  görünen kişileri kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne  kadar adli para cezası ile cezalandırılır", aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Üç  ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan  veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya  okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli  para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.  İddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı ile çok sayıda dernek ve baronun da "şikayetçi" olarak yer  aldığı öğrenildi.