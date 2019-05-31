Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi. Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi. 22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.