9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bu akşamdan itibaren başlaması ile vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor.
Trafikte bayram yoğunluğu başladı! D-100 Karayolu adeta kilitlendi
31.05.2019 - 18:08 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu’nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul trafiği,bayram trafiği,
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