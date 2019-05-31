Türkiye’nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı’nda yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gitti. Bugün akşam saatlerine kadar geçişleri sağlanan Suriyelilerin 10 Haziran -1 Kasım tarihleri arasında Türkiye’ye gelebilecekleri öğrenildi.
Ramazan Bayramı için 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitti
31.05.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20 bin 576 Suriyeli Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için gitti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ramazan Bayramı,suriye,
628577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER