Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yarımca mevkisinde teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan (87) ile Saadet Sağlam (83) çiftine Ş.D. yönetimindeki 23 BV 450 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.