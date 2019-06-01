Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yarımca mevkisinde teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan (87) ile Saadet Sağlam (83) çiftine Ş.D. yönetimindeki 23 BV 450 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift öldü
01.06.2019 - 01:14 | Son Güncelleme: 01.06.2019 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti.
Etiketler : elazığ,elazığ kaza,trafik kazası,
628620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628620.aspx
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