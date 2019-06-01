Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde yaşayan ve inşaat işçisi olarak çalışan İdris Ayaz ile ev hanımı Ayşe Ayaz çiftinin tek çocukları İday, 9 Ekim 2017'de 33 haftalıkken 1 kilo 180 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğan ve 2 ay boyunca küvözde kalan İday bebek evine geldikten sonra sorunlar yaşamaya başladı. Anne babası bebeğin ağlarken morardığını görünce Mersin Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Solunum problemi yaşadığı belirlendikten sonra yoğun bakıma alınan İday’ın nefes borusu delinerek, nefes yolu açıldı. Yapılan testlerde diyaframı felç olduğu belirlenen İday bebeğe SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Bakımı şu an anne babası tarafından evde sürdürülen İday bebek, solunum makinesine bağlı yaşıyor.