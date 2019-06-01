Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas- Bodrum karayolunda seyreden otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yıkan otomobil, ardından Milas istikametine seyreden şehirlerarası yolcu otobüsüyle hafif şekilde çarpışıp yolu diğer tarafındaki çelik bariyerlere girdi.

Aynı istikamette seyreden cip, otomobile çarpmamak için fren yapınca arkasındaki otomobil cipe çarptı. 4 aracın karıştığı kaza şans eseri bir kişi hafif yaralanmasıyla atlatıldı. Kazanın ardından yolda trafik akışı tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hafif yaralı şahıs, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı.