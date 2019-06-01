Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı. Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
01.06.2019 - 22:09 | Son Güncelleme: 01.06.2019 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Etiketler : Tekirdağ,yılan,
628802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628802.aspx
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