Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Bağ Mahallesinde meydana geldi. Mahallede ara yolda yaya şekilde yürüyen Emine Çelik’e kullanıcısı öğrenilemeyen otomobil çarparak ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan kadın çevredekilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emine Çelik (64) hayati tehlike kaydıyla Osmaniye'ye sevk edildi. Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavi gören Emine Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.