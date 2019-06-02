Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazilli Belediye Başkanı Av. Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramına az bir süre kala ilçe merkezinde devam Ramazan eğlencelerinde katılarak çocuklara bayram hediyesi olarak yüzlerce oyuncak dağıttı. Ramazan boyunca düzenlenen etkinliklerin yapıldığı sahne önünde önce konuşma yapan Başkan Özcan, tüm Nazilli Halkının ve çocukların bayramını kutladı. Ardından çocuklara bayram hediyesi olarak aldığı çeşitli oyuncakları dağıtmaya başladı. Oyuncak dağıtımını gören tüm çocuklar aynı anda oyuncak kapma telaşına düşünce izdiham yaşandı.

Oyuncak almayan çocuklara tekrar oyuncak dağıtacağı sözünü veren Başkan Özcan sahneden indikten sonra sahnenin hemen yan tarafındaki tekerlekli sandalyedeki engelli çocuğa başka bir çocuk tarafından oyuncak verildiği bilgisini aldı. Çocuğu bulan Başkan Özcan, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür edip öperek kutladı. Başkan Özcan yaptığı bilgilendirmede, “Çocuklarımıza bayram hediyesi olarak oyuncak aldım. Belediyemiz tarafından 23 Nisan Parkı içerisinde Ramazan ayı boyunca süren etkinliklerin son gönünde bu oyuncakları dağıtmak istedim. Ancak ısrarla sıraya girmelerini istememize rağmen tüm çocuklar bir anda oyuncak kapma telaşına düşünce izdiham yaşandı. Oyuncaklar bitince sahneden indiğimde insanlık dersi bilgisini aldım. Hemen çocuklarımızı buldum. Gerçekten küçük yaşlarına rağmen kocaman yürekleri ile bizlere insanlık dersi verdiler. Küçük Emre’yi yürekten kutluyorum. O kalabalıkta kendisine zor aldığı oyuncağı engeli nedeniyle kalabalık sırasında oyuncak alamayan ve hiç tanımadığı bir çocuğa vermiş. Allah ondan razı olsun. Çocuklarımız biz büyüklere o küçücük kalpleriyle insanlık dersi vermeye devam ediyor” dedi.



Emre Soydemir isimli çocuk ise birini mahalle arkadaşına vermek üzere 2 oyuncak aldığını, ancak engelli çocuğun oyuncak alamadığı için ağladığını görünce kendisi için aldığı oyuncağı ona verdiğini söyledi. “Biz sağlıklıyız. O ise tekerlekli sandalyede. Onun oyuncak alamadığını ve üzüldüğünü görünce kendime aldığım oyuncağımı ona verdim. Daha önceden tanımadığım engelli arkadaşımın sevindiğini görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Ramazan ayı boyunca her gece düzenlenen ve çocuklara özel etkinlikler büyük beğeni ve coşku ile izlendi.