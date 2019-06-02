Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene etkili olan yağış ile birlikte doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşan Sürgü Barajı'nda binlerce balık kıyıya vuruyor. Balıkların ölüm sebebi henüz tam olarak bilinmezken, mantar hastalığının balıkların ölümüne sebep olabileceğinin üzerinde duruluyor. Çevrede oturan vatandaşlar durumun kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek, kokudan dolayı dışarıya çıkamadıklarını söyledi.

Savaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Alkan, konuyu yetkilere bildirdiklerini ancak şu an için herhangi bir önlem veya işlem yapılmadığını kaydetti. Alkan, “Yaklaşık on yıl önce yine böyle bir olay gerçekleşti, bu bir hastalıktır. Doğanşehir ilçe jandarma ekiplerine teşekkür ederiz, gerekli hassasiyeti gösterdiler numuneleri alıp gerekli yerlere bildirdiler. Sonuç bekliyoruz" diye konuştu.