Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'te Ramazan Bayramı için 41 bin TL'ye 27 BJT 89 plakalı otomobili satın alan Şafak Duymuş, memleketi olan Malatya'ya gittiği sırada Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometrede otomobil aniden alev aldı. Duymuş, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek istedi. Yangın tüpleri de çalışmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar Şafak Duymuş otomobilinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobili yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.