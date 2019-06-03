Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heybeliada’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri sızlattı. Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini acıttı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi. Paylaşılan görüntüde ayağı sakat at güçlükle ilerliyor.