Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayaz Can, öğrenim gördüğü okulu Şehit Ahmet Benler İlkokulu’na annesi ve babasının yardımıyla geliyor. Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından büyük destek gören Ayaz Can için okulda, geçtiğimiz günlerde “Yürüyüşle Farkındalık Etkinliği” düzenlendi. Etkinliği düzenleyen Okul Müdürü Alparslan Dumar ve sınıf öğretmeni Fidan Dündar Söylemez'e Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) tarafından plaket verildi. Plaketi, okul idarecilerine dernek adına Ayaz Can Uyar verdi. Plaketi alan Okul Müdürü Alparslan Duman, Ayaz Can başta olmak üzere onun gibi çocuklar için bütün toplumun el ele vermesini ve daha sağlıklı bir hayat sürmeleri için gereken zeminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kas hastası çocuklara özel bir tedavi merkezinin yapılmasını isteyen DMD Türkiye Marmaris Temsilcisi ve Ayaz Can’ın babası Şeref Uyar, "Oğlumuz Ayaz Can sekiz yaşında. Ayaz Can çok şanslı çünkü birçok okulda yürüyüş rampaları yok. Çocuklarımız zemin katta okuyamıyor çocuklarımız, daha yüksek katlara çıkmak zorunda çocuklarımız. Bu hastaların bir göstergesi de merdiven çıkamıyorlar. Bu çocuklar için sağlık merkezleri açılsın. Bu çocuklar bir an önce tedavilerini olsun. Ülkemizde 5 bin kas hastası çocuğumuz var. Bu çocukların tedavi edilip bir an önce yürümesini istiyoruz. Bu çocuklar artık yürüyebilsin, koşabilsin. Bu çocukların artık koşması için birileri umut olsun, umudumuza destek olsunlar. Kas hastalarının bakımı çok zor. İleriki evrelerde yatağa bağlanıyorlar. Birçok çocuğumuzu da bu hastalık neticesinde kaybettik. Şimdi ilaçlarla beraber yaşama süreleri biraz uzatıldı" dedi. Minik Ayaz Can da, tedavi merkezi istediğini belirterek, "Ben de iyileşmek, yaşıtlarım gibi sokaklarda koşup oynamak istiyorum, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Ramazan Terkos İHA





Etkinliğe ailesi ile katılan minik Ayaz Can, Okul Müdürü Alparslan Duman (en sağda) ve öğretmen Fidan Dündar Söylemez'e Duchenne Kas Hastalığı ile yapılan mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi sundu.