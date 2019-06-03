Bu gün öğlen saatlerinde Bergaztepe mevkiindeki arpa tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 4 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi. 