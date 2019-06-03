Bu gün öğlen saatlerinde Bergaztepe mevkiindeki arpa tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, 4 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çevredeki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.
Arpa tarlası alev alev yandı
03.06.2019 - 19:10 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burhaniye ilçesinde çıkan tarla yangınını itfaiye söndürdü. Yangın sırasında, 4 dekarlık arpa tarlası zarar görürken, erken müdahale yangının evlere sıçramasını önledi.
Etiketler : Burhaniye,yangın,
629124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629124.aspx
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