Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.
Siirt'te köy yolunda heyelan! Araçlar mahsur kaldı
03.06.2019 - 19:43 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,heyelan,
629128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629128.aspx
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