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Manisa Soma'da 3.7'lik deprem
Manisa Soma'da 3.7'lik deprem
03.06.2019 - 21:33 |
Son Güncelleme:
03.06.2019 - 21:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Saat 21.13'te Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
deprem,manisa,
629139
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629139.aspx
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