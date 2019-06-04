Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26 
İzmir: Az bulutlu 30 
Adana: Az bulutlu ve açık 33 
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 