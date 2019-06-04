Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38