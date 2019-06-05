Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bir bot ve bir dalış timi olay yerine sevk edildi. Dalış timi görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda denizde kaybolan şahsın bulunduğu mevkide dalış yaptı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonrası Sahil Güvenlik dalış timi tarafından 19 yaşındaki Dinçay İlhan isimli gencin cesedi denizder çıkarıldı.

