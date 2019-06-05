Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Evlerinden binlerce kilometre uzakta bayramı geçiren öğrenciler tatlılar, ikramlar ve geleneksel yemekleri misafirlerine sunuyor. Bu kişilerden birkaçı arasında yer alan Nijeryalı Abdul Hayali Musa, Iraklı Ali Enver ve Türkmenistanlı Söhbet Mammedow kendi ülkelerindeki bayramları nasıl idrak ettiklerini anlattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde yüksek lisans yapan Musa “Ülkemde bayram hazırlıkları üç gün önceden başlar. Bütün sokaklar süslenir. Terziler sabahlara kadar çalışır. Bayram günü bütün aileler yemek pişirip komşularıyla paylaşır. Güzel bir kardeşlik ortamı oluşur. Daha sonra küçükler gelir, anne ve babalarının ellerini öperler, harçlık alırlar” dedi.

Atılım Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans yapan Iraklı Ali Enver de “Bayramın ilk günü herkes aile büyüklerinin evinde toplanır. Çocuklara hediyeler dağıtılır, harçlık verilir. Bizim bayramlarımız Türkiye’deki bayramlara çok benziyor. Burayı çok sevdim” diye konuştu.

Abdul Hayali Musa ile aynı fakülteden olan Türkmenistanlı Söhbet Mammedow ise, şunları söyledi: Türkmenistan’da da bizim bayram kutlamalarımız aynı. Ama Türkiye gibi ülke yok. Buradaki insanlar sıcakkanlı ve yabancı olduğunu hissettirmiyorlar, ‘Sen bizdensin’ diyorlar.