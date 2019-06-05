Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman C. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden kağıt toplayıcısı Mustafa Korkut idaresindeki sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Korkut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin sıkı takıp ve çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Abdurrahman C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.