Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye'den iç savaş nedeniyle 4 yıl önce ailesiyle kaçarak, Kayseri'ye gelen ve sanayi sitesinde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışan Naim Elhatip, bayram izninde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sarımsaklı mevkisine gitti. Elhatip ve arkadaşları, sıcak havada bunalınca serinlemek için Sarımsaklı Baraj Gölü'ne girdi.

Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Su Altı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da suda arama çalışması yaptı. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğu haberini alan Ali Elhatip ve yakınları, çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye geldi.

Çocuğun yakınları, göl kenarında ellerini açıp, Naim Elhatip'in bulunması için dua etti. Kısa süren arama çalışmasının ardından Naim'in cansız bedenine ulaşıldı. Naim Elhatip'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada Nailm Elhatip'in suya girerken çıkardığı pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları ekipler tarafından baba Ali Elhatip'e teslim edildi. Oğlunun kıyafetlerini teslim alan Elhatip, gözyaşı döktü. Acılı baba ile birlikte diğer yakınları da uzun süre ağladı.

Naim Elhatip'in arkadaşı Taha Elhacıhasan (14), "Burada çok güzel şeyler olduğunu söylediler ve geldik. Naim kendisini suya attı sonra da kayboldu" dedi.

Görgü tanığı Mehmet Aslantaş ise "Biz piknik yaparken, bir anda sesler duyduk. Baktım ki bir çocuk boğuluyor. O anda çocuk birden gözden kayboldu" diye konuştu.

Naim Elhatip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı