Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ile son iki günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında ele geçirilenleri bildirdi.



Paylaşımda, düzenlenen “Sokak” operasyonlarında, 18 ilde 100 şüpheliye adli işlem yapılarak, 7 kilo 252 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 10 bin 77 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 11 fişek, 3 tabanca/tüfek, 1 hassas terazi ve 9 bin 360 TL ele geçirildiği duyuruldu.