İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına ailesiyle  pikniğe giden Fatma Karatut (14), çay kenarında oynarken kardeşinin suya  kapıldığını görüp, akarsuya atladı. Bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak  sudan çıkmayı başardı ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapıldı.

Ailesinin ve vatandaşların bir süre arama çalışmalarına rağmen Fatma  Karatut bulunamayınca ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ile Adıyaman  Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı  dalgıç ekibi sevk edildi.

3 kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışması yapıldı.

Havanın kararması, bölgenin sarp olması ve su debisinin yüksek olması  nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına sabahın ilk  ışıklarıyla yeniden başlanacak.