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Tekirdağ'da deprem! Büyüklüğü...
Tekirdağ'da deprem! Büyüklüğü...
06.06.2019 - 09:34 |
Son Güncelleme:
06.06.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 06.45 sıralarında merkez üssü Tekirdağ Saray olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Etiketler :
Tekirdağ,deprem,
629484
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629484.aspx
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