Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen arkadaşı Necati Çağatay ile birlikte Çanakkale'den Bozcaada'ya bot ile gitti. Geri dönüş için 21.00 sularında hareket eden ikili akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçerek Çanakkale Boğazı ile Bozcaada hattında arama çalışması başlattı.

BOTLARI KARAYA VURDU, BALIKÇILAR KURTARDI

Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen ile Necati Çağatay, Bozcaada'dan hareket ettikten sonra botları akıntıya kapıldı. Bir süre denizde sürüklendikten sonra, botları Büyük Kemikli mevkinde karaya vurdu. Baygın olan Göçen ve Çağatay'ı balıkçılar fark etti. Kısa sürede baygın olan vatandaşların yanına giden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Kayıp iki vatandaşın balıkçılar tarafından bulunduğu haberini alan sahi güvenlik ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarından, Büyük Kemikli mevkine hareket edere, Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'ı almaya gittiği öğrenildi.