Edinilen bilgiye göre, Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AAV 778 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz olduğu öğrenildi.
40 gün arayla iki evlat acısı
06.06.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 06.06.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişiden Melike Sülün'ün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşadığı öğrenildi. 3 çocuklu ailenin 26 yaşındaki oğlu Hasan Özgür Sülün de 40 gün önce dere yatağında ölü bulunmuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
629520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629520.aspx
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