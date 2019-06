Türkiye Gazetesi

Açtığı yurtlarda bugüne kadar vatanını, milletini seven, millî ve manevi değerlere sahip, anne, babasının hayır duasını alan on binlerce genci yetiştiren; Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Vakıf Statüsü ve Vergi Muafiyeti” verilen İhlâs Vakfı; her ramazan olduğu gibi, bu ramazanda da hayırseverlerin destekleriyle onlarca ülkede iftar organizasyonları düzenleyerek binlerce kişiye ulaştı.

İhlâs Vakfı; rahmet, bereket, afv ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifte hayırseverlerin bağışlarıyla Somali başta olmak üzere, Sudan, Yemen, Uganda, Çad, Afganistan’da iftar sofraları kurdu. Kumanya dağıtımları yaparak, garib, gruba, fakir, fukarayla yetimlerin yüzünü güldürdü. Kurulan her iftar sofralarında semaya açılan ellerle en kalbi şükran ve dualarını hayırseverlere gönderen Afrikalılar ve garipler, Türkiye’ye selam ve muhabbetlerini de iletti. İşte İhlâs Vakfının ramazanda yardım yaptığı bazı ülkeler...

SOMALİ: Kuraklık, iç savaş, yokluk, yosulluk ve yoksunluğun en çok hisedildiği Afrika’nın en yardıma muhtaç ülkesi Somali’de kurulan iftar sofralarından dualar eksik olmadı.

YEMEN: İç savaş sebebiyle huzur bulamayan, Veysel Karani hazretlerinin memleketi Yemen’de ihtiyaç sahipleri unutulmadı.

SUDAN: Afrika’nın en büyük ülkesi Sudan’ın başkenti Hartum Omdurman’da yetim ve yetim aileleri için iftar sofraları kuruldu. Ramazan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

AFGANİSTAN: Yıllardır süren iç savaş ve terör sebebiyle yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan’ın kuzeyinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Türkistan bölgesinde hayırseverlerin bağışları ile iftar sofraları kuruldu.

GAZZE: İki milyona yakın insanın kuşatma altında yaşadığı Gazze Şeridi’ne hayırseverlerin ramazan yardımlarını göndererek iftar sofları kuruldu ve ramazan kumanyaları dağıtıldı.