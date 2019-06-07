Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay, 2 gün önce Kolejtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İki grup arasında silahlı kavgayı ayırmaya giden polislerden Ekrem Kurtoğlu kavga sırasında çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan polis memuru Ekrem Kurtoğlu şehit oldu.

Polisi vuranlar kısa sürede yakalandı

Polisi vuran şüpheliler ise olay yerinde kaçmıştı. Ekipler, olay sonrası yaptıkları inceleme sonucu kavgaya karışan M.Ö., V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Polis memuru için tören düzenlenecek

Hastanedeki tedavilere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu için bugün 15.30’da Çevik Kuvvet Müdürlüğünde tören düzenlenip, hemen akabinde Yeşilkent Mezarlığında ikindi vakti kılınacak namazın ardından şehitlikte toprağa verilecek.