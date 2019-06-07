Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi. Doğa yürüyüşü sırasında yılanı görüp kayda alan Keleş, yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine gösterdi. Yapılan incelemede yılanın türü saptandı. Uzmanlar yılanın gözlemlenmesini umut verici ve türün nüfusunda artış yaşandığının kanıtı olarak değerlendirdi.
Nesli tehlikedeki engerek türü Kastamonu’da görüldü
07.06.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engerek yılanını doğal ortamında fotoğrafladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nesil,tehlike,engerek yılanı,
629708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629708.aspx
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