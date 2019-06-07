Sındırgı çevre yolu Soğuk Su mevkiinde 45 DD 903 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Araç sürücüsüyle birlikte yaralanan 4 kişiden 3’ü Sındırgı itfaiyesi tarafından aracın kapıları kesilerek kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı. 