Sındırgı çevre yolu Soğuk Su mevkiinde 45 DD 903 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Araç sürücüsüyle birlikte yaralanan 4 kişiden 3’ü Sındırgı itfaiyesi tarafından aracın kapıları kesilerek kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de feci kaza: 4 yaralı
07.06.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sındırgı çevre yolu Soğuk Su mevkiinde 45 DD 903 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje yuvarlandı. Araç sürücüsüyle birlikte yaralanan 4 kişiden 3’ü Sındırgı itfaiyesi tarafından aracın kapıları kesilerek kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
629717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629717.aspx
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