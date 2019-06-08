Ankara'yı etkisi alan yağışlı hava sonrası kentin çeşitli semtlerinde yılan ihbarları arttı. Sincan İtfaiyesine gelen Kesikdas mevkiinde bulunan hobi evlerinde yılan görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yılanı tespit eden ekipler kısa sürede yakaladı. Yakalanan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal hayata salındı.
Başkent'te yıllan paniği
08.06.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te son günlerdeki yağışların ardından çeşitli semtlerde görülen yılanlar paniğe neden oluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : başkent,yılan,panik,
629792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629792.aspx
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