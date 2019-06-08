Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köyceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinden Konya şehir merkezine gelmekte olan Kazım S. idaresindeki belediye otobüsü, kavşakta önüne çıkan Mehmet Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil içerisindeki 4 kişi olay yerine ulaşan ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobildeki yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.