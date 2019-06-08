Yangın; öğle saatlerinde Türlübey Mahallesinde meydana geldi. Hasan Demir’e ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşme’de bir işletmede işçi olarak çalışan Hasan Demir’in ailesinden kimsenin olmaması faciayı önledi.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.
Eşi ve iki çocuğuyla oturduğu ev kül oldu
08.06.2019 - 13:05 | Son Güncelleme: 08.06.2019 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Buldan ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın; öğle saatlerinde Türlübey Mahallesinde meydana geldi. Hasan Demir’e ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşme’de bir işletmede işçi olarak çalışan Hasan Demir’in ailesinden kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,
629829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/629829.aspx
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