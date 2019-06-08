Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, geçen Pazar günü saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden Obagöl Mahallesi’ne bisikletiyle giden Kazak Auyeskhan Dautov'a, kavşağa yaklaştığı sırada, aynı yöndeki otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken, Dautov ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Dautov, burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kazanın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Polis Karakolu ekipleri, kazanın olduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazak turiste çarpan otomobilin 07 HYA 98 plakalı olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan Lübnanlı Rima Abua G.'yi kaldığı otelde olaydan 1 gün sonra gözaltına aldı. Rima Abua G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Kazak Auyeskhan Dautov, dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dautov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.