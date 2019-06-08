Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Kumuşlu meviinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Devrilen kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'i ağır 35 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bismil ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.