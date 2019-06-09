Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 
İzmir: Az bulutlu 35 
Adana: Az bulutlu 38 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Antalya: Az bulutlu 29 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26 
Erzurum: Az bulutlu 26 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 