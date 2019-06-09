Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, araç kiralama firması sahibi şahıs, kavga ettiği beş kişinin üzerine araba sürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İddialara göre, araç kiralama firması sahibi ve kardeşleri ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra, zanlı iş yerleri önünde oturan esnafın üzerine aracını sürdü. 5 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatılırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.