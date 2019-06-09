Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yaklaşık yarım saat süren dolu sonrası oluşan sel, Kızılca, Koçgazi, Baştepe ve Sorkun köylerinde tarım arazilerine zarar verdi. Kızılca köyünde, 4 evi su bastı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait vidanjör yardımıyla 2 evdeki su tahliye edildi.

Kızılca köyü sakinlerinden Ahmet Aktürk (65), "Köyün yukarısında 35 dönüm arpam vardı. Hiç kalmamış, bitirmiş. Zarar çok." dedi.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Mevlüt Özaydın ise bazı evlerde su baskını olduğu için vidanjör ile su çektiklerini belirterek, "Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü hasar tespit yapılacak. Arazide sıkıntı var. Köyde en az dört eve su girdiğini tespit ettik. İki evdeki suyu boşalttık. Evler içerisinde 1 metre yüksekliğinde su var. İkisindeki suyu çektirdik. İkisindeki suyu da boşaltacağız." diye konuştu.