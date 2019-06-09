Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yağmur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği belirsiz 6 kişi, kendisi ile konuşmak istediklerini söyledikleri Yıldırım’ı dışarı çağırdı. Evinden çıkan Yıldırım ile kimliği belirsiz şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonucunda şahıslardan birisi cebinden çıkarttığı tabanca ile Yıldırım’a ateş etti. Yıldırım, kanlar içerisinde kalırken, şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen bekçi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yıldırım, Darıca Farabi ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.