Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, yurdun dört bir yanından memleketlerine ya da sahil kesimlerine gitmek için yollara çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden oldu. Jandarma ve polis trafik ekipleri, yollarda yoğunluk oluşmaması ve üzücü kazalar yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı, uyarılar yapıldı. Ancak buna rağmen, çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazaların büyük bir bölümü ise sürücü hatalarından kaynaklandı. 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 221 kaza oldu. Bu kazalarda toplam 101 kişi öldü, 731 kişi de yaralandı.

6 SAATTE 10 ÖLÜ

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar ki 6 saatlik zaman diliminde, 7 kaza meydana geldi. Van, Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

EN AZ ÖLÜMLÜ KAZA TATİLİN İLK GÜNÜ

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

3 GÜNLÜK BAYRAMDA 28 ÖLÜ, 242 YARALI

Şehirlerarası yollar boş kalsa da Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde düşüş yaşanmadı. Bayramın son günü ise hem kaza sayısında hem de ölümlerde düşüş olduğu görüldü. Bayram boyunca toplam 60 kaza meydana geldi. Bu kazalarda ise 28 kişi öldü, 242 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

DÖNÜŞ 3 GÜNE YAYILDI, AŞIRI YOĞUNLUK YAŞANMADI

Tatilini memlekette veya tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, yaşadıkları kentlere Cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Dönüş 3 güne yayılına görece yollarda aşırı yoğunluk da yaşanmadı. Ancak buna karşın en fazla kaza da dönüş yolunda oldu. 8 Haziran Cumartesi günü, 22 kişi öldü, 119 kişi yaralandı.

* Tatilin 7'nci günü olan 7 Haziran Cuma günü 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

EN FAZLA CAN KAYBI DÖNÜŞTE

* Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı.

* Tatilin son günü olan Pazar günü saat 17.00’ye kadar ise 20 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir ve Kastamonu’da meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.

GÜN GÜN KAZALAR

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü): 23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü ) 15 kazada, 4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma 22 kaza, 7 ölü, 58 yaralı

8 Haziran Cumartesi 36 kaza 22 ölü, 119 yaralı

9 Haziran Pazar (Saat 17.00'ye kadar) 20 kaza, 10 ölü, 61 yaralı