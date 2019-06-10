Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), geçen yıl vatandaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmlerle ilgili oldu. 2018 raporuna göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Vatandaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası “şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği” görüşü oldu. RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikâyeti ise dikkat çekici bulundu. Çocuk, yaptığı şikâyet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek “Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikâyet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapamasın” ifadelerini kullandı. RTÜK, 2018’de küçük çoçuğun şikâyet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikâyet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı.

Vatandaşların RTÜK’e en çok şikâyet ettikleri arasında ikinci sırayı sohbet programları aldı. Bu tür programlara ilişkin 17 bin 782 bildirim ulaştı. En fazla “Adnan Oktar ile Sohbetler” şikâyet edilirken ilgili kanalın yayınları RTÜK kararıyla durduruldu. Tele-alışveriş konusunda RTÜK’e yaklaşık 12 bin şikâyet ulaştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Her bir bildirim bizim için çok kıymetli. Bütün şikâyetleri tek tek ele alıyor ve gerekeni yapıyoruz” dedi.