Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
10.06.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,uçak kazası,uçak düşmesi,eğitim uçağı,
630141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630141.aspx
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