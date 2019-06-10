Tavşanlı’da Ahmet M. idaresindeki plakasız motosiklet, Tavşanlı - Balıkesir karayolu 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Ahmet M., ihbar üzerine gelen ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu.
Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
10.06.2019 - 23:32 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Etiketler : Kütahya,
630215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630215.aspx
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