Alınan bilgiye göre, çok sayıda düzensiz göçmenin trenle kente geleceği ihbarı üzerine güvenlik güçleri Edirne Garı'nda denetim yaptı. Belgesi olmayan bazı göçmenlerin gara varmadan trenden atladığı iddiası üzerine, bekçiler ve polis ekipleri garın çevresinde çalışma yaptı. Trenden inen Afganistan, Filistin ve Cezayir uyruklu 42 kişi bekleme salonuna alındı. Yabancı uyrukluların belgeleri incelendi, belgeleri olanlar denetimin ardından gardan ayrıldı.
Edirne Tren Garı'nda düzensiz göçmen denetimi
11.06.2019 - 01:47 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de tren garında polis ve bekçiler düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Etiketler : edirne tren garı,
630223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630223.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER